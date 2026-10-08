L’americano Bridgeman svetta dopo il primo round del Baycurrent Classic

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gara portando a termine il primo round del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari). L’evento, organizzato in coabitazione con il Japan Golf Tour e conosciuto fino al 2024 sotto il nome di ZOZO Championship, da sempre attrae un field di tutto rispetto ed in passato ha visto trionfare anche il leggendario Tiger Woods. Dopo le prime 18 buche guida la classifica Jacob Bridgeman.

Lo statunitense sigla un superbo -8 (63 colpi) bogey free e vola al comando con una lunghezza di margine sull’inglese Jordan Smith. In terza posizione con il punteggio di -6 troviamo il quartetto americano composto da Pierceson Coody, Ricky Castillo, Max Homa e Mac Meissner. Classifica chiaramente cortissima a margine del round d’esordio con ben 45 partecipanti che hanno chiuso la prima giornata con punteggi al disotto del par. Servirà dunque quantomeno un’altra tornata per scremare le maglie della leaderboard.

Sul percorso par 71 dello Yokohama Country Club di Yokohama (Prefettura di Kanagawa, Giappone) completano la top ten in settima posizione con lo score di -5 il norvegese Kristoffer Ventura e gli americani David Lipsky, Keitch Mitchell, Andrew Putnam e Michael Thorbjornsen. -4 infine e dodicesimo posto per l’australiano Lee Min Woo, i giapponesi Hideki Matsuyama e Ryo Hisatsune, e l’americano Collin Morikawa.

Scorrendo la classifica scorgiamo a -1 in 36esima posizione Xander Schauffele. Lo statunitense, vincitore della passata edizione, sigla 4 birdie commettendo però 3 bogey ed avvia la sua campagna di difesa del titolo all’inseguimento. Nella notte italiana spazio al secondo round che ci dirà di più circa le velleità di successo di Bridgeman e la voglia di riscatto di coloro che sono partiti in ritardo.