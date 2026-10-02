L’americano Bauchou guida la classifica al termine del primo round del Bank of Utah Championship

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di competizione chiudendo la prima tornata del Bank of Utah Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’evento è uno dei più giovani del massimo circuito internazionale essendo giunto appena alla terza edizione ed ha già cambiato denominazione dopo essere nato sotto il nome di Black Desert Championship. Al termine della prima tornata guida la classifica Zachary Bauchou. L’americano, numero 152 dell’Official Golf World Ranking, mette a segno un ottimo round da -9 (62 colpi) bogey free e guida la classifica con una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori.

In seconda piazza con il punteggio di -8 troviamo un folto gruppo di ben dieci partecipanti composto dall’inglese Jordan Smith, dal tedesco Stephan Jaeger, dal canadese Sudarshan Yellamaraju, e dagli statunitensi Nick Dunlap, Steven Fisk, David Lipsky, Kevin Roy, Austin Smotherman e Kevin Streelman. Classifica chiaramente cortissima a margine del primo giro con 99 golfisti capaci di chiudere il round d’esordio con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 71 del Black Desert Resort di Ivins (Utah, Stati Uniti d’America) seguono in undicesima posizione con lo score di -7 il filippino Rico Hoey, i sudafricani Christiaan Bezuidenhout e Garrick Higgo, il canadese Nick Taylor, ed infine gli americani John VanDerLean e Michael Brennan. Quest’ultimo inizia in maniera positiva la sua difesa del titolo nonostante il doppio bogey commesso alla buca 2. Il vincitore dell’edizione 2025 ha poi rimediato siglando 9 birdie senza scivolare in ulteriori errori.

Conclusa anzitempo la settimana per Rasmus Neergaard-Petersen. Il danese, dopo un avvio difficoltoso ed il quintuplo bogey alla buca 9, ha alzato bandiera bianca preferendo il ritiro. Nella serata italiana spazio al secondo round che ci proietterà al taglio delle 36 buche e fornirà una prima scrematura della classifica.