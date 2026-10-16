Lacrosse, le convocate dell’Italia per gli Europei sixes 2026. Inizia il cammino olimpico

L’Italia ha diramato l’elenco ufficiale delle convocate per i Campionati Europei femminili di lacrosse sixes 2026, in programma a Salou (in Spagna) dal 2 al 9 novembre. L’imminente rassegna continentale rappresenta una tappa cruciale nel percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028, quando il lacrosse farà il suo debutto sul palcoscenico a cinque cerchi proprio nella versione “sixes”.

La squadra azzurra impegnata agli Europei femminili sarà composta da Anna Rivetti, Benedetta Ravelli, Danielle Perfetto, Elise Fawcett, Emily Ghazal, Francesca Gionfriddo, Gabriele Chiappetta, Lauren Perfetto, Malaena Michielin, Mia Van der Steen e tra i pali Julianna Horning e Kristen Masullo nel ruolo di portiere.

La nazionale italiana guidata dall’head coach Andrea McTaggart deve porsi come obiettivo un piazzamento tra le prime cinque, che garantirebbe l’accesso ai Campionati Mondiali in programma tra un anno (ottobre/novembre 2027).

Il torneo iridato assegnerà ben quattro dei cinque pass olimpici disponibili (un posto è già assegnato agli Stati Uniti padroni di casa), mentre l’ultimo slot si deciderà tra marzo e aprile del 2028 tramite un evento globale riservato solamente a sei squadre.