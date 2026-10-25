Lacrosse
Lacrosse, i convocati dell’Italia per gli Europei: primi passi verso le Olimpiadi
Gli Europei 2026 di lacrosse, specialità sixes (il format che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028), andranno in scena nelle prossime settimane a Salou (Spagna). Il torneo femminile si disputerà dal 2 al 9 novembre, mentre quello maschile si giocherà dal 10 al 18 novembre: il cammino verso i Giochi inizierà proprio in terra iberica, dove l’Italia punta a essere protagonista.
Chiudere nelle prime cinque posizioni garantirà la presenza ai Mondiali 2027, dove verranno assegnati i primi pass per i Giochi: possiamo tranquillamente dire che buona parte delle speranze di prendere parte alla rassegna a cinque cerchi dipenderanno dai risultati che verranno conseguiti in quella che è la manifestazione più importante di questa annata agonistica.
La Nazionale maschile, che lo scorso anno raggiunse la finale della rassegna continentale, ha le carte in regola per ben figurare e fare strada nella competizione. I coach Brian Vona, Chris Bates e Paul Richard hanno convocato tredici giocatori, attesi dalla fase a gironi contro Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo e Svezia. Tra le donne, invece, Andrew McTaggart ha selezionato dodici atlete.
CONVOCATI ITALIA EUROPEI LACROSSE SIXES 2026
UOMINI
Lorenzo Serloreti
Andrew Vona
John DeFazio
David Disque
Alex Vardaro
Ryan Favaro
Gabriel Sirbu
Luca Lietti
Brian Piatelli
John Piatelli
Vince D’Altro
Mitch Zulian
Phil Mazzuca
DONNE
Anna Rivetti
Benedetta Ravelli
Danielle Perfetto
Elise Fawcett
Emily Ghazal
Francesca Gionfriddo
Gabriela Chiappetta
Julianna Horning
Kristen Masullo
Lauren Perfetto
Malaena Michielin
Mia Van der Steen