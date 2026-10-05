La Tre Valli Varesine apre la corsa verso il Lombardia: Evenepoel favorito. Ciccone guida gli azzurri

Sarebbe ampiamente lecito definirla come una prova generale in vista di quanto accadrà sabato prossimo con l’ultima Monumento del 2026. Il fitto calendario delle classiche italiane di fine stagione prosegue con un appuntamento immancabile della tradizione ciclistica nostrana e internazionale. Si corre domani la Tre Valli Varesine.

La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero 105, prende il via da Busto Arsizio alle 13:00 e si conclude a Varese intorno alle 17:30 dopo aver percorso 196,1 chilometri. Le squadre partecipanti, al via diciassette delle diciotto formazioni del circuito World Tour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, vincitore dello scorso anno davanti al danese Albert Withen Philipsen e al francese Julien Alaphilippe.

I corridori si cimentano su un percorso leggermente modificato rispetto allo scorso anno con un breve circuito iniziale che precede la salita dei Ronchi e il primo passaggio sulla linea del traguardo. La gara prosegue poi con l’ingresso nel “circuito breve” di 15,9 chilometri da ripetere per sei volte. La fine della sesta tornata immetterà i ciclisti nei due giri del “circuito lungo” da 31,4 chilometri. Le principali difficoltà da affrontare saranno la salita del Montello, quella dei Ronchi e il Muro delle Cinque Piante.

Non sarà al via il detentore del titolo Tadej Pogacar, ma il campo dei partecipanti è di primissimo piano. Remco Evenepoel, vincitore del titolo continentale a Lubiana, scalda i motori in vista del Lombardia di sabato prossimo e da favorito non può che puntare al bersaglio grosso. I rivali più credibili sembrano essere il britannico Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, lo spagnolo Juan Ayuso della Lidl-Trek, il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious, l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost e la maglia iridata Brandon McNulty.

In casa Italia sono diverse le opzioni su cui puntare per centrare il bersaglio grosso o arrivare almeno al piazzamento sul podio. Giulio Ciccone dopo la cocente delusione della beffarda sconfitta incassata al fotofinish in Slovenia proverà a ripartire per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Condividerà il medesimo obiettivo anche Christian Scaroni, corridore sicuramente galvanizzato dal bronzo continentale. La voglia di riscattare i risultati al di sotto delle aspettative di Montreal e di Lubiana potrebbero spingere Giulio Pelizzari verso una gara Improntata all’attacco. Davide Piganzoli sabato ha saputo capitalizzare magistralmente della sua squadra e ha trionfato con pieno merito nel Giro dell’Emilia. Il corridore lombardo del Team Visma | Lease a Bike proverà a essere nuovamente protagonista in vista del Lombardia di sabato.