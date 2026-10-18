La sportività di Medvedev: “Jodar è un grande giocatore”

Daniil Medevdev troppo spesso riesce a farsi notare per i suoi gesti fuori dalle righe, basti pensare alla recente squalifica nel torneo di Pechino. Questa volta il russo si fa apprezzare per la sportività con cui, al termine del match di semifinale perso a Shanghai, esprime sinceri apprezzamenti nei confronti del giovane spagnolo Rafael Jodar.

L’analisi della partita: “Ha giocato bene. Ha risposto molto bene ma penso che avrei potuto essere più preciso al servizio, soprattutto mirando a certe zone. È anche vero che mi ha messo molta pressione in risposta, e penso che questa sia stata la differenza. Ha risposto meglio di me”.

Il sincero elogio del giovane avversario: “È un grande giocatore. È tra i primi dieci al mondo, quindi non stiamo parlando di qualcuno al 60° posto in classifica che sta appena iniziando a farsi notare. È un giocatore da top 10. Non si sa mai se potrebbe vincere 25 titoli del Grande Slam, sei, uno o due. Vedremo cosa succederà”.

Sulla necessità del recupero fisico: “Il periodo di recupero è breve, quindi non c’è tempo per lavorare fisicamente o apportare grandi cambiamenti. È simile a quello che succede quando si continua a gareggiare nello stesso torneo: ci si allena un po’ e si cerca di mantenere il ritmo. In questo caso, si gioca anche al chiuso, quindi le condizioni sono un po’ diverse. Ora si tratta di recuperare fisicamente, fare qualche massaggio e cercare di essere pronto a giocare”.