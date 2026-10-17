La Rari Nantes Savona viola la Bianchi nel big match della terza di A1. Nette vittorie di Posillipo e AN Brescia

Il big match della terza giornata di andata della Serie A1 maschile premia la Rari Nantes Savona che viola la Bianchi. Nette vittorie per il Circolo Nautico Posillipo, contro la De Akker Bologna, e per l’AN Brescia, in casa del Telimar. In testa alla classifica, in attesa del recupero di lunedì 2 novembre tra C.C. Ortigia e Pro Recco, c’è l’AN Brescia.

La Rari Nantes Savona viola la Bianchi e piega la Pallanuoto Trieste 16-14 nel big match. Una partita equilibrata nei primi sedici minuti vive la svolta nel terzo tempo quando i biancorossi, trascinati dal poker di Gullotta, piazzano il 6-3 che si rivelerà decisivo. Gli ospiti provano il tutto per rientrare e arrivano al meno uno, ma i guizzi di Cora e Gullotta chiudono i conti.

Primo successo nel torneo per la neopromossa Lazio Nuoto che ad Albaro regola 10-9 l’Iren Genova Quinto in un match deciso dal 6-4 che gli ospiti piazzano nei due quarti centrali. In evidenza Giacomone, autore di una tripletta e dei due gol che spaccano l’incontro.

Una devastante partenza di match consente all’AN Brescia di superare 24-18 il Telimar. I lombardi, sospinti dalle prove stellari di Leinweber e Del Basso, chiudono i primi sedici minuti sul 13-7 per poi controllare i rivali nella seconda parte della contesa. L’approccio è decisivo anche alla Scandone. Il Circolo Nautico Posillipo surclassa 7-1 la De Akker nei primi otto minuti e dilata in progressione il vantaggio fino al 17-8 finale.

Primi punti nel torneo per il Chiavari Nuoto. Alla Ravera i liguri superano la Roma Vis Nova 16-14 dopo i tiri di rigore grazie alla trasformazione decisiva di Pietro Figlioli. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 12-12 sancito dal sigillo di Muscat nei secondi finali. Conquista tre punti d’oro la Canottieri Napoli che esce alla distanza, piazza il break decisivo nel quarto parziale e batte la Training Academy Olympic Roma 19-15. I partenopei salgono così a quota sei, alle spalle delle battistrada.

SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027

Risultati 3ª giornata

Sabato 17 ottobre

Pallanuoto Trieste-RN Savona 14-16

Iren Genova Quinto-SS Lazio Nuoto 10-9

Telimar-AN Brescia Team 18-24

Chiavari Nuoto-Roma Vis Nova Pallanuoto 16-14 dtr

C.N. Posillipo-De Akker Bologna 17-8

Training Academy Olympic Roma-C.C. Napoli 15-19

Lunedì 2 novembre

15:00 C.C. Ortigia 1928-Pro Recco Waterpolo

Classifica

AN Brescia 9

CN Posillipo 6

PN Trieste 6

C.C. Napoli 6 *

Pro Recco 6 *

Rari Nantes Savona 6*

Lazio Nuoto 3

C.C. Ortigia 3*

Training Academy Olympic Roma 3

De Akker Bologna 3

Chiavari 2

Roma Vis Nova 1

Iren Genova Quinto 0*

Telimar 0 *