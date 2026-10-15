La nazionale di speed skating lavora a Inzell per l’inizio della Coppa del Mondo

L’inizio ufficiale della nuova annata è sempre più vicino e per questo è il momento di intensificare ancora di più il lavoro. La nazionale italiana di speed skating si prepara ad affrontare il quarto raduno di preparazione alla stagione 2026-2027.

Il gruppo azzurro si ritroverà nella località tedesca di Inzell, già teatro della precedente sessione di allenamenti, e lavorerà da domenica 18 ottobre a venerdì 30 ottobre. Sono diciotto gli atleti convocati per l’occasione su indicazione del Direttore delle squadre nazionali Matteo Anesi. Completano lo staff allenatore nazionale Alessandro Mazzoleni Ferracini, l’assistente David Bosa e il fisioterapista Gabriele Zazzarini.

Il raduno in Germania rappresenta certamente una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo che prenderà ufficialmente il via con la tappa in calendario a Pechino dal 13 al 15 novembre.

In campo femminile sono state convocate Giorgia Aiello (Fiamme Gialle), Noemi Libralesso (Noale Ice), Alice Marletti (Fiamme Gialle), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (Fiamme Gialle), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).

La squadra maschile sarà invece composta da Mattia Bernabè (S.C. Pergine), Francesco Betti (Fiamme Oro), Manuel De Carli (C.P. Piné), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Lorenzo Minari (Skating Trento), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle).