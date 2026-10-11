La maturità di Kimi Antonelli: “So che sono vicino, ma devo pensare a vincere. C’è potenziale negli aggiornamenti”

Andrea Kimi Antonelli sorride, e ne ha ben donde, dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Marina Bay il pilota bolognese ha, infatti, messo un mattoncino di capitale importanza per la conquista del suo primo titolo iridato. Il suo vantaggio in classifica generale su George Russell ha raggiunto la tripla cifra e, di conseguenza, ormai manca solo la matematica per festeggiare.

La vittoria nella gara odierna è andata a Max Verstappen che prosegue nel suo magic moment, chiudendo davanti a Charles Leclerc distante 7.3 secondi mentre completa il podio Kimi Antonelli a 24.5. Quarta posizione per Lando Norris a 40.5, quinta per Oscar Piastri a 49.6, mentre in sesta troviamo Lewis Hamilton a 53.1. Settimo Liam Lawson a 1:21, ottavo Nico Hulkenberg a 1:23, nono George Russell a 1:24, mentre completa la top10 Isack Hadjar a 1:30.

Dopo aver tagliato il traguardo il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente si è trattata di una gara dura ma sono molto contento per questo podio. Penso sia stato bello sfruttare la lotta tra Lando Norris e Lewis Hamilton per superarli entrambi e cogliere un terzo posto che è un gran risultato per me e per il team”.

Kimi Antonelli si avvicina ulteriormente al titolo e, anzi, nel prossimo appuntamento ad Austin potrebbe arrivare addirittura l’ufficialità. Il portacolori del team di Brackley non nasconde la sua sorpresa: “Sicuro? Lo imparo ora, ad ogni modo non mi preoccupo per questo. L’importante sarà comporre il miglior fine settimana possibile per ottenere il massimo, cercando anche di capire i nuovi aggiornamenti della vettura. Il potenziale c’è ma non abbiamo ancora trovato la giusta finestra, anche pensando al prossimo anno. Si parla da tanto del titolo e stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino ma se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Cercherò di fare più podi e vittorie possibili poi il risultato arriverà”.