La felicità di Holger Rune: “Emozionante tornare a giocare ad alto livello così presto”

L’infortunio subito nel finale della scorsa stagione lo aveva fatto precipitare fino al numero 1202 della classifica mondiale. Holger Rune è diventato così il giocatore con il ranking più basso ad aver raggiunto il traguardo dei quarti di finale in un torneo di categoria ATP 500.

Il giocatore danese, atteso oggi dall’impegnativo confronto con il tennista monegasco Valentin Vacherot, si è già assicurato un notevole salto in avanti in classifica e, anche in caso di sconfitta odierna, risalirebbe fino al numero 432 della classifica.

Il balzo in avanti diventerebbe ancor più significativo in caso di superamento del turno e di vittoria nelle altre partite. L’eventuale successo nel torneo garantirebbe infatti al talento classe 2003 la conquista della posizione numero 115, piazzamento che lo riproietterebbe a ridosso della Top 100. Il danese non ha nascosto la propria soddisfazione.

La legittima soddisfazione per il ritorno ad alti livelli: “Sono emozionato, mi rende molto felice vedere che riesco a giocare ad alto livello così presto dopo il mio ritorno. Sento che questa è la prima partita da quando sono tornato in campo in cui mi sono sentito me stesso. È stato un ottimo test affrontare Hubi, ho giocato a un livello molto alto”.