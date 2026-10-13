La F1 tornerà in Africa! Annunciato un nuovo Gran Premio: lungo impegno in un Paese emergente

La F1 tornerà a correre in Africa a oltre trent’anni di distanza dall’ultima apparizione nel Continente: dopo l’esperienza in Sudafrica, sul circuito di Kyalami nel 1993, la massima categoria automobilistica ha dimenticato quell’area geografica e si sono dovuti aspettare più di tre decenni per una svolta tanto auspicata da tutti gli appassionati e che darà una nuova fisionomia al Mondiale, il quale ora sarà protagonista davvero a tutte le latitudini.

A partire dall’inizio degli anni 2030 (non è ancora stata comunicata una data esatta), si disputerà il GP d’Africa e non si tratterà di una toccata a fuga: Liberty Media ha infatti annunciato un impegno decennale, con l’impegno di garantire una crescita economica e infrastrutturale. Il piano prevede la costruzione di un nuovo circuito permanente a una quarantina di chilometri di distanza da Kigali, capitale del Ruanda, vicino all’aeroporto internazionale di Bugesera.

Restano ancora da definire i dettagli tecnici sulla pista e sui passaggi intermedi che porteranno alla realizzazione del nuovo impianto, ma intanto il primo passo è stato ufficialmente annunciato. Il Ruanda, guidato dal presidente Paul Kagame, sta lavorando molto sull’organizzazione di eventi sportivi, come testimoniano i Mondiali di ciclismo ospitati lo scorso anni nei dintorni di Kigali, caratterizzati da un percorso molto esigente e vinti dalla stella Tadej Pogacar.