Kimi Antonelli vince il Mondiale di F1 ad Austin se…Le combinazioni per il primo match point

Quando mancano sei gare al termine della stagione, Kimi Antonelli si trova ormai ad un passo dalla conquista del suo primo titolo mondiale in Formula Uno avendo accumulato un vantaggio gigantesco sugli inseguitori. Il ventenne di Casalecchio di Reno potrà giocarsi il primo match point iridato della carriera già nel Gran Premio degli Stati Uniti, previsto nel weekend 23-25 ottobre al COTA di Austin.

Grazie a otto vittorie e quattordici podi in diciassette appuntamenti, Antonelli può contare su un margine di 102 punti sul compagno di squadra George Russell, 111 sul ferrarista Lewis Hamilton e 119 sulla Red Bull di Max Verstappen. In attesa di capire se si disputeranno regolarmente le ultime due tappe del campionato in Qatar e ad Abu Dhabi, restano a disposizione un massimo di 150 punti.

Dopo la gara di Austin ne rimarranno in palio 125, ed è proprio quello il gap che dovrà costruire Kimi in Texas per laurearsi aritmeticamente campione del mondo con cinque round di anticipo. Per festeggiare il titolo al COTA dovrà avversarsi una combinazione molto difficile, che prevede il successo di Antonelli con Russell fuori dalla top8 (nono o peggio) e Hamilton fuori dalla top4 (quinto o peggio).

Qualsiasi altro risultato terrebbe aperta la sfida iridata almeno fino al weekend successivo sulla pista di Città del Messico, a patto che non arrivi nel frattempo la notizia della cancellazione definitiva dei due eventi mediorientali di fine anno (con la conseguente probabile promozione di Imola al posto di Abu Dhabi come ultimo atto il 6 dicembre.

KIMI ANTONELLI CAMPIONE DEL MONDO AD AUSTIN SE…

Vince la gara, Russell sarà nono o peggio, Hamilton sarà quinto o peggio.