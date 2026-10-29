Kimi Antonelli salta il media day: cos’è successo in Messico, il messaggio di Mercedes e i prossimi appuntamenti

Kimi Antonelli non ha preso parte al media day, la consueta giornata di presentazione che si svolge alla vigilia di un fine settimana riservato alla massima categoria automobilistica. Il pilota bolognese non si è sentito bene una volta atterrato a Città del Messico e, come riferisce la Mercedes, si sta riprendendo da un’infezione virale.

A scopo precauzionale, la FIA ha esonero il ventenne dai suoi impegni obbligatori con i media, in modo da assicurargli un po’ di riposo in vista del GP del Messico, che andrà in scena da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez. Non si tratta di nulla di grave, come ha puntualizzato la scuderia anglo-tedesca, e domani dovrebbe essere regolarmente in pista per le prove libere.

Kimi Antonelli si trova al comando della classifica generale ed è ormai prossimo a laurearsi Campione del Mondo F1: per fare festa già in Messico, il pilota italiano dovrà tagliare il traguardo almeno in nona posizione oppure dovrà sperare che il suo compagno di squadra George Russell non vinca questa gara.