Kimi Antonelli non ha dubbi: “Continuerò con la macchina aggiornata, ha un gran potenziale”

Kimi Antonelli ha chiuso in terza posizione il Gran Premio di Singapore 2026, valevole come diciassettesimo round del Mondiale di Formula Uno. Si tratta del podio n.14 in stagione per il ventenne bolognese, che consolida la sua leadership nella classifica generale allungando a +102 sul compagno di squadra George Russell con 125 punti ancora disponibili.

Il pilota italiano della Mercedes avrà dunque il primo match point mondiale già nel prossimo appuntamento, ad Austin, anche se per chiudere i conti in Texas dovrà avversarsi una combinazione molto difficile (vincere con Hamilton fuori dalla top4 e Russell nono o peggio). “È stata molto dura oggi ma sono contento di questo podio. Sono riuscito ad approfittare della lotta davanti. È un bel risultato per il team. Non penso alla possibilità di conquistare il titolo ad Austin. Adesso voglio solo pensare a fare tutto per bene quel fine settimana. Si parla del mio titolo da tanto tempo, ora ci siamo o quasi. Mi sento vicino a ciò, ma so anche che e non faccio le cose per bene il risultato non arriverà“, il suo commento dopo la gara di Marina Bay.

Interpellato sulla questione, Antonelli ha inoltre confermato che continuerà ad utilizzare il nuovo pacchetto aerodinamico Mercedes sulla sua W17 anche ad Austin nonostante le problematiche riscontrate sia in Malesia che a Singapore: “Continuerò ancora con la macchina aggiornata. Ha un grande potenziale e poi noi dobbiamo anche pensare alla macchina del 2027. Ad Austin sarà più facile rispetto a qui perché non ci sarà la Sprint. Quindi avremo tre turni pieni di prove libere per trovare la finestra giusta di utilizzo“.