Kimi Antonelli limita i danni a Singapore: il nuovo pacchetto della Mercedes non convince

A Singapore la Mercedes scopre il limite più pericoloso di una monoposto veloce: quello di cui non riesce a controllare il comportamento. La quarta posizione di Andrea Kimi Antonelli nelle qualifiche di Marina Bay salva il bilancio della W17, ma non cancella i dubbi emersi sul funzionamento del pacchetto aerodinamico aggiornato. Il cronometro certifica la competitività del pilota italiano; la telemetria, invece, consegna agli ingegneri di Brackley un problema tutt’altro che marginale.

Il dato più significativo del sabato non è soltanto il distacco dalla pole position di Max Verstappen, ma la differenza di comportamento tra le due monoposto della Stella. Mercedes ha scelto di separare i programmi di sviluppo: Antonelli ha utilizzato la configurazione evoluta, con il nuovo pacchetto aerodinamico e l’ala anteriore introdotti nelle precedenti fasi del campionato, mentre George Russell è rimasto fedele alla specifica precedente. Una scelta che trasforma il confronto interno in un banco di prova diretto per valutare l’efficacia degli aggiornamenti.

Il nodo è la finestra di funzionamento della vettura. Una soluzione aerodinamica può offrire un incremento di carico teorico senza tradursi in un vantaggio concreto se rende più difficile mantenere l’equilibrio della monoposto nelle diverse condizioni dinamiche. A Marina Bay, la W17 aggiornata ha evidenziato una risposta nervosa, soprattutto nelle fasi di transizione, quando i trasferimenti di carico modificano l’assetto e la distribuzione delle forze sugli pneumatici. L’instabilità del retrotreno e la scarsa prevedibilità nelle sequenze di curva hanno ridotto la fiducia del pilota, imponendo un compromesso tra velocità d’ingresso, precisione di guida e margine di sicurezza.

Su un circuito cittadino delimitato dai muretti, dove la possibilità di correggere un errore è minima, la sensibilità della monoposto diventa un limite prestazionale prima ancora che un problema di assetto. Se il bilanciamento aerodinamico varia in modo eccessivo al mutare dell’altezza da terra o dell’angolo di imbardata, il pilota fatica a sfruttare con continuità il potenziale della vettura. È proprio questa correlazione tra carico, piattaforma meccanica e comportamento dinamico che gli ingegneri Mercedes dovranno chiarire attraverso l’analisi dei dati.

In questo scenario, il quarto posto di Antonelli, ottenuto in 1’31”562, assume un valore superiore a quello espresso dalla sola classifica. L’italiano ha chiuso a circa due decimi dalla pole di Verstappen, riuscendo a mettere insieme un giro competitivo nonostante una monoposto difficile da interpretare. Dopo le difficoltà incontrate nelle qualifiche Sprint, il risultato del sabato rappresenta una risposta concreta sul piano della guida e della gestione del rischio. Antonelli ha estratto prestazione da una vettura che, almeno sul piano della prevedibilità, non gli ha offerto le condizioni ideali per attaccare.

Il confronto con Russell rafforza l’interesse tecnico della sessione: l’inglese ha concluso sesto con la configurazione precedente, alle spalle del compagno di squadra. Il risultato, tuttavia, non basta da solo a stabilire quale specifica sia effettivamente superiore. Per isolare il contributo dell’aerodinamica occorre considerare le differenze di assetto, l’evoluzione della pista, la preparazione degli pneumatici e la qualità dei singoli tentativi. La posizione in griglia è un indicatore, non una misura definitiva dell’efficienza del pacchetto.

In vista della gara, la priorità per Mercedes sarà trasformare la velocità sul giro secco in un rendimento sostenibile sulla distanza. La gestione delle temperature e del degrado degli pneumatici, insieme alla stabilità del retrotreno nelle fasi di trazione, potrebbe determinare la competitività della W17 nei passaggi più impegnativi di Marina Bay. Con Verstappen e Leclerc davanti, Antonelli dovrà massimizzare la partenza e la continuità di rendimento, evitando che le criticità della monoposto compromettano il risultato.

Il vero esame per Mercedes comincia adesso: capire se il nuovo pacchetto abbia un potenziale ancora inespresso o se abbia ristretto eccessivamente la finestra operativa della W17. Antonelli ha dimostrato di poter compensare parte delle difficoltà con la propria sensibilità. Ma in Formula 1, quando il pilota è costretto a supplire sistematicamente ai limiti della macchina, il margine per fare la differenza si assottiglia. E una leadership mondiale si difende anche risolvendo i problemi tecnici, non soltanto andando più forte degli avversari.