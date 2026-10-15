Kimi Antonelli finisce in tribunale: causa con tanti milioni in ballo

Kimi Antonelli si sta rendendo protagonista di una stagione stellare ed è lanciato verso la conquista del Mondiale F1: il ventenne può fare affidamento su un vantaggio di 102 punti nei confronti del britannico George Russell e già ad Austin potrebbe festeggiare matematicamente il titolo iridato, giusto premio per un’annata agonistica in cui ha dominato in maniera perentoria (in particolar modo fino a Monza, mentre nelle ultime uscite ha dovuto difendersi).

Alla vigilia della trasferta negli USA, dove il bolognese avrà la prima occasione per fare festa, si è aperto un fronte giuridico che coinvolge il pilota della Mercedes in prima persona: come riporta il Corriere dello Sport, Kimi Antonelli è impegnato in una causa milionaria con il suo ex agente Giovanni Minardi, che coinvolge anche la scuderia anglo-tedesca. Il giovane pilota è stato portato in tribunale dall’uomo che lo scoprì durante una gara di kart quando aveva otto anni.

La ragione è legata all’interruzione unilaterale del rapporto da parte di Antonelli. Sulla decisione intraprese dal bolognese potrebbe avere influito proprio la Mercedes: le grandi scuderie sono solite chiedere ai propri alfieri, quando decidono di investire su di loro, soprattutto in giovane età, di chiudere le intese con precedenti rappresentanti, in modo da avere un pieno controllo sui diritti di immagine e sugli accordi di sponsorizzazione.

Come riporta il quotidiano, la diatriba legale va avanti da metà del 2025 e i tentativi di mediazione non hanno sortito particolari effetti. Il Tribunale di Bologna, in data 9 settembre, ha imposto alla Mercedes e ad Antonelli di depositare in cancelleria una copia dei contratti stipulati e una documentazione contabile riguardante i pagamenti riconosciuti al pilota nel momento in cui ha iniziato a gareggiare in F1.

Giovanni Minardi ha richiesto una percentuale tra il 10% e il 20% su tutte le somme percepite dal pilota e su quelle futuro: si tratta di cifre milionarie, visto che Antonelli avrebbe guadagnato una cifra stimata in 13 milioni di euro nella passata stagione e che in questa annata agonistica potrebbe avere ricevuto quasi il doppio di quella somma. Per la Mercedes, in caso di mancata ottemperanza, potrebbe scattare il pagamento di una sanzione amministrativa. Prossimo appuntamento in aula il 19 novembre.