F1, Kimi Antonelli brucia Verstappen e si prende la pole ad Austin! Incubo Russell, Ferrari si scioglie

Kimi Antonelli mette fine ad un digiuno lungo sette qualifiche e si aggiudica la pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Settima partenza al palo della carriera (tutte ottenute quest’anno) per il pilota italiano della Mercedes, che domani avrà a disposizione il primo match point per diventare già in Texas il più giovane campione del mondo di sempre in F1.

Il ventenne di Casalecchio di Reno ha piazzato la zampata nel momento clou del sabato al COTA, precedendo le Red Bull del grande favorito della vigilia Max Verstappen e della rivelazione Isack Hadjar. Delusione in casa Ferrari, che deve accontentarsi del quarto e quinto posto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo aver primeggiato in tutte le sessioni di prove libere. Solo sesto George Russell con l’altra Mercedes a quattro decimi dal compagno di squadra.

In Q1 Piastri e le Mercedes optano per una strategia alternativa girando con gomme medie sia nel primo che nel secondo run e salvandosi senza grandi patemi. Norris sfrutta un time-attack supplementare con le soft e firma il miglior tempo in 1’35″0 davanti a Leclerc e alle Red Bull, mentre vengono eliminati Ocon con la Haas, Stroll con l’Aston Martin, le Williams di Sainz e Albon, le Cadillac di Perez e Bottas.

In Q2 Verstappen impressiona nel primo run con gomme usate, mentre gli altri big sfruttano gli pneumatici più freschi con Leclerc che chiude al comando in 1’34″198 appena davanti alle Mercedes. Rimangono fuori dalla top10 le Alpine di Gasly (11°) e Colapinto (14°), le Audi di Hulkenberg (12°) e Bortoleto (13°), l’Aston Martin di Alonso (15°) e la Haas di Bearman (16°).

In Q3 Antonelli trova un giro pulito al primo tentativo e si porta in pole position provvisoria in 1’34″035 con due decimi di margine sulle Red Bull e tre su Leclerc, mentre Russell è quinto a quattro decimi. Nell’ultimo time-attack si migliorano in pochi e Kimi conserva la pole davanti a Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Russell, Piastri e Norris.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP USA F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:34.035

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.179

3. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +0.215

4. Charles LECLERC (Ferrari) +0.232

5. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.276

6. George RUSSELL (Mercedes) +0.441

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.768

8. Lando NORRIS (McLaren) +1.014

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +2.014

10. Liam LAWSON (Racing Bulls) –

11. Pierre GASLY (Alpine) –

12. Nico HULKENBERG (Audi) –

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

14. Franco COLAPINTO (Alpine) –

15. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

16. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

17. Esteban OCON (Haas F1 Team) –

18. Lance STROLL (Aston Martin) –

19. Carlos SAINZ (Williams) –

20. Alexander ALBON (Williams) –

21. Sergio PEREZ (Cadillac) –

22. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –