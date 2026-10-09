Kimi Antonelli e il gilet refrigerante: “Ho rischiato un colpo di calore, non lo userò a Singapore. Se venisse perfezionato…”

Kimi Antonelli si presenterà con grandi ambizioni al GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena durante il fine settimana sul circuito cittadino della località asiatica. Il pilota della Mercedes può fare affidamento su 84 punti di vantaggio nei confronti del compagno di scuderia George Russell e sarà atteso da un weekend molto impegnativo, che entrerà nel vivo già nella giornata odierna con le Sprint Qualifying, per poi proseguire sabato con la Sprint Race e domenica con il Gran Premio.

Dopo il torrido appuntamento a Sepang, le temperature dovrebbero essere più contenute in questa occasione e Kimi Antonelli si è soffermato sul celebre gilet refrigerante, che viene messo a disposizione dei piloti. Il ventenne bologne ha ribadito che non lo userà, anche perché i precedenti non sono stati dei migliori: “L’anno scorso l’ho usato due volte e sono andate entrambe male. La prima volta non funzionava e la seconda volta la pompa interna si è rotta e ad Austin per tutto il corso di una sessione il sistema pompava acqua a 50 gradi al posto di raffreddarmi“.

Kimi Antonelli ha svelato: “Ho avuto un vero e proprio colpo di calore e da allora mi sono detto: ‘Sai una cosa? Mi allenerò duramente, così non dovrò più usarlo nei fine settimana’. Penso che, se il sistema venisse perfezionato, se arrivassimo a un punto in cui fosse così avanzato da darci la certezza che funzionerà ogni volta e per tutto il tempo necessario, sarebbe davvero fantastico perché ti manterrebbe sicuramente al fresco. Ma ora c’è così tanta incertezza che preferisco contare su me stesso e basta“.