Kimi Antonelli, che magia! Doppio sorpasso in un giro su Norris e Hamilton: podio dal sapore iridato

Kimi Antonelli si è reso protagonista di una superlativa magia nella fase conclusiva del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito cittadino della località asiatica. Il ventenne bolognese si trovava in quinta posizione e quello sembrava essere il risultato a cui era costretto in chiusura di un fine settimana complesso, ma durante il quale era riuscito a difendersi e addirittura a puntellare la prima posizione nella classifica generale del campionato.

Quando mancavano otto giri al traguardo, però, si è materializzata una situazione per dare un volto diverso al Gran Premio e l’alfiere della Mercedes l’ha colta in maniera puntuale, da autentico fuoriclasse, legittimando lo status di leader indiscusso del Mondiale: Lando Norris ha attaccato Lewis Hamilton all’interno, il ferrarista è andato un po’ lungo in frenata e il britannico della McLaren non è stato scaltro, mentre Antonelli ha letto bene la situazione e ha infilato in maniera perentoria il Campione del Mondo in carica.

Kimi Antonelli si è poi messo in scia a Lewis Hamilton, in grande difficoltà con gli pneumatici, e nel corso della tornata successiva, sul rettilineo, lo ha puntualmente superato in maniera impeccabile, issandosi in terza posizione e salendo così sul gradino più basso del podio alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc.

Il pilota italiano ha portato a casa 15 punti e ne ha guadagnati 13 nei confronti del compagno di squadra George Russell, nono sotto la bandiera a scacchi dopo essere risalito dal fondo dello schieramento. Ora il nostro portacolori svetta con 102 punti di margine su Russell e potrebbe conquistare il titolo iridato già tra due settimane ad Austin.