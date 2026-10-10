Kimi Antonelli: “Bisogna fare lavorare l’aerodinamica, siamo fuori finestra nel bilanciamento”

Kimi Antonelli ha concluso al quarto posto la Sprint Race del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato cittadino della località asiatica. La mattina può essere archiviata in maniera positiva per il pilota della Mercedes: nel corso dell’ultimo giro ha guadagnato due posizioni grazie all’incidente occorso tra le due McLaren (Lando Norris ha toccato Oscar Piastri in fase di sorpasso) e ha allungato in testa alla classifica generale, visto che George Rusell è andato a sbattere contro il muro al termine del primo giro, quando si trovava al comando della gara veloce.

Il ventenne bolognese svetta in testa alla graduatoria del Mondiale con 89 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra e ora potrà concentrarsi sulle qualifiche in programma alle ore 15.00 italiane, utili per delineare la griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. Kimi Antonelli sta adottando un nuovo pacchetto di aggiornamenti sulla sua Freccia d’Argento, a differenza del britannico, che sta impiegando la vecchia configurazione dopo i problemi occorsi alla power unit in Malesia.

Kimi Antonelli ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Ieri abbiamo visto delle cose interessanti nei dati. Il modo in cui lavora l’aerodinamica è diverso rispetto al pacchetto precedente. Siamo fuori finestra nel bilanciamento ma speriamo di fare delle modifiche che ci possano servire in qualifica. Non è stato un weekend semplice, il bilanciamento è abbastanza imprevedibile“.

Il pilota italiano ha proseguito: “Il pacchetto ha potenziale, bisogna fare lavorare l’aerodinamica nel modo giusto. Faremo cambiamenti grossi in set-up e lo vedrò subito al primo giro come va, se mi sentirò bene in macchina farò il meglio possibile. In ogni caso cercherò di farlo e speriamo di fare una bella qualifica“.