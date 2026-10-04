Kimi Antonelli: “Abbiamo sofferto più del solito, felice del secondo posto”

Un secondo posto di fondamentale importanza per Kimi Antonelli. L’italiano ha ceduto il passo a un super Max Verstappen in occasione del GP del Bahrain, appuntamento numero sedici del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato in archivio presso il circuito malese di Sepang. Dopo una gara infinita e ricca di colpi di scena, il bolognese si è resto artefice di una prestazione intelligente, in cui ha preso il largo su George Russell, costretto al ritiro a cinque giorni dalla fine.

In virtù di quanto successo, l’emiliano ha allungato ulteriormente sul compagno di squadra, comandando le operazioni con 84 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Dimostrando soddisfazione, il pilota ha commentato quanto fatto una volta arrivato al parco chiuso:

“Prima di tutto volevo fare le mie congratulazioni a Max e a tutta la Red Bull per questa vittoria – ha detto Antonelli – questo weekend abbiamo sofferto più del solito, ma sono molto contento di aver portato a casa questo secondo posto. Era la prima volta per me in Malesia, la pista mi è piaciuta, i fan ci hanno dato un supporto incredibile, speriamo di poter tornare qui in futuro“.