Keys analizza l’infortunio di Sinner: “Non mi sorprende: se facessi come lui, mi romperei!”

Uno dei podcast che sta ricevendo una buona attenzione nel mondo del tennis è The Player’s Box Podcast. Lo guidano quattro figure di rilievo del tennis femminile: Madison Keys, Jessica Pegula, Jennifer Brady e Desirae Krawczyk. Si va dalla campionessa Slam (Keys) a una vera e propria regina della costanza (Pegula) fino a chi ha raggiunto la semifinale Slam e poi ha avuto un po’ troppa sfortuna (Brady) e a una doppista da quattro titoli Slam in misto (Krawczyk).

Uno degli argomenti toccati in una delle ultime puntate del podcast è Jannik Sinner. Keys, con anche un po’ di sana autoironia, commenta così l’infortunio del campione di Wimbledon nella traduzione riportata da Tennisworlditalia: “Si muove in un modo che… il mio corpo non potrebbe mai fare una cosa del genere, perché mi romperei! Voglio dire, non è del tutto sorprendente. Il modo in cui riesce a correre verso gli angoli del campo, scivolare, fermarsi e cambiare direzione… Io continuo a correre fino a finire sugli spalti, mentre Jannik, in qualche modo, riesce a fermarsi completamente e a essere già in movimento verso la palla successiva“.

Va ricordato che, dopo Wimbledon, Sinner non ha più giocato e, a causa degli ormai noti problemi a u ginocchio, ha deciso di dare addio al 2026, terminato perciò con il successo ai Championships nei confronti di Alexander Zverev. Per lui anche tutti i primi cinque Masters 1000 della stagione.

Madison Keys vanta 11 titoli in bacheca, tra cui il WTA 1000 di Cincinnati nel 2019 e, soprattutto, gli Australian Open 2025. Due per lei le vittorie su numero 1 in carica: Iga Swiatek a Cincinnati 2022 e Aryna Sabalenka nella finale di Melbourne 2025. Proprio nel primo Slam di quell’anno Keys riuscì a battere quasi in sequenza prima Rybakina, poi la polacca e infine la bielorussa, con nei quarti anche Elina Svitolina (l’ucraina era allora numero 20 del seeding, ma aveva già ripreso possesso del suo abituale livello).