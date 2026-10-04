Karate: l’Italia torna dalla Serie A di Salisburgo con 5 podi

L’ultima tappa della Serie A 2026 di karate si è ufficialmente chiusa a Salisburgo. Sui tatami austriaci tantissimi interpreti, fra kata e kumite, hanno esibito incredibili performance andando a raccogliere risultati importanti.

Fra questi anche gli atleti della nazionale italiana, che hanno messo complessivamente a referto 5 podi. Al femminile sono arrivati tre terzi posti: quello di Ludovica Legittimo e Veronica Brunori, rispettivamente nei -50 e nei -55 kg di kumite, e quello della squadra formata da Michela Rizzo, Elena Roversi e Carola Casale nella gara per nazioni del kata.

Al maschile invece sono arrivati il bronzo individuale di Luigi Di Rubbia nel kata maschile e il secondo posto nella gara a squadre, sempre di kata, ottenuto dal CTR Campania con Mario Miranda, Cristian Villano, Giuseppe Rosiello.

Prossimo appuntamento internazionale con la disciplina previsto a novembre con la Karate World Cup, in Cina, dal 20 al 22 novembre prossimi.