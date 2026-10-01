Julio Velasco: “I tifosi dovrebbero sostenere l’Italia, non giudicarla”

Julio Velasco è tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento: il tecnico è intervenuto nella discussione circa il momento attuale della Nazionale italiana di calcio, dicendo la sua sul ruolo dei tifosi, che dovrebbero sempre sostenere gli azzurri, anche in caso di risultati negativi.

Il pensiero del commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile: “Se uno è tifoso dell’Italia e vede che l’Italia gioca male, deve urlare più forte, non fischiare. Deve stare vicino, altrimenti non sono un tifoso, sono un giudice“.

Il tecnico delle azzurre indica anche un esempio da seguire, andando a pescare dal calcio inglese: “Si può sbagliare un gol. Ammiro la tifoseria dei club inglesi, perché quando stanno perdendo 0-3 urlano a tutti, perché hanno bisogno di loro“.