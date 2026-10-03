Jorge Martin strappa la pole a Marc Marquez a Motegi! Bezzecchi apre la seconda fila

Jorge Martin non scherza affatto! Lo spagnolo, leader della classifica generale con 12 lunghezze di vantaggio su Marc Marquez, infatti, ha centrato una sensazionale pole position del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Motegi la battaglia è stata davvero campale. Il valore della partenza al palo (la Sprint Race scatterà alle ore 08.00) su una pista simile è notevole e tutti i piloti hanno dato il massimo ed anche oltre per strappare il primato.

La pole position, come detto, è stata fissata da Jorge Martin (Aprilia) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:42.371 con 110 millesimi di vantaggio su Marc Marquez (Ducati Factory) autore di diversi errore in una Q2 a tutta, mentre completa la prima fila Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 122, capace di piazzare il suo miglior giro proprio sotto la bandiera a scacchi.

Apre la seconda fila, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia) a soli 159 millesimi dal compagno di team, pagando a caro prezzo un T4 nel quale non riesce a dare il proprio massimo. Quinta posizione per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 175 millesimi, confermando un equilibrio totale sulla pista nipponica, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che chiude la seconda fila a 257 millesimi.

Settimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 298 millesimi da Martin, ottavo lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 370, nono il brasiliano Diogo Moreira (LCR Honda) a 545, decimo il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 547, quindi 11° il padrone di casa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 562, mentre è 12° Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 688. Non va oltre la 13a posizione Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) eliminato nella Q1 per poco più di un decimo. Alle sue spalle Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46), quindi 16° Luca Marini (Honda HRC).