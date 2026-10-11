Jorge Martin soddisfatto: “Contento del podio, Bezzecchi e Fernandez ne avevano di più. Sul Mondiale…”

Jorge Martin sa di avere fatto il massimo oggi. Lo spagnolo, infatti, non ha rimpianti dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika il pilota spagnolo ha colto un podio importante in ottica titolo iridato (si riporta al comando con 2 punti su Marc Marquez) ma, oggettivamente, non ha avuto mai la chance di inserirsi nella battaglia per il successo.

La vittoria nella gara lunga è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto Raul Fernandez per 4.2 secondi, mentre completa il podio Jorge Martin a 6.5. Quarta posizione per Ai Ogura a 9.3, quinta per Pedro Acosta a 9.4, mentre si ferma in sesta Marc Marquez a 10.7. Settimo Alex Marquez con un distacco di 16.8, ottavo Fabio Di Giannantonio a 19.8, nono Fabio Quartararo a 19.9 mentre completa la top10 Enea Bastianini a 21.1.

Al termine della gara odierna il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente ho dato il massimo e tutto quello che avevo in questa gara. Oggettivamente, però, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez ne avevano di più di me, com’è stato lungo tutto il corso del fine settimana. Ho cercato in ogni modo di rimanere nelle loro vicinanze ma, quando provavo a spingere per avvicinarmi, loro erano in grado di cambiare marcia e distanziarmi”.

Il pilota nativo di Madrid, campione del mondo 2024, analizza la sua domenica indonesiana: “Non avevo la miglior posizione di partenza per cui ho cercato di superare un passo alla volta chi mi precedeva senza correre il minimo rischio. Ho proseguito del mio passo cercando di rimanere calmo e gestendo il podio. Negli ultimi giri ho fatto fatica sia a livello di gomme sia per la condizione fisica. Ad ogni modo sono felicissimo per questo podio, il terzo di fila. Il Mondiale? Sarà una battaglia durissima e lunga, io darò tutto”.