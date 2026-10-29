Jorge Martin sarà al via delle prime prove libere a Sepang: lo spagnolo dichiarato ‘idoneo’

Jorge Martín ha superato le visite mediche di rito a Sepang ed è stato dichiarato idoneo a scendere in pista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia. Il via libera, però, non è definitivo: subito dopo la FP1 i medici del circuito lo sottoporranno a un nuovo controllo, per valutare la mobilità del polso e la capacità del pilota di gestire il dolore sotto sforzo. Solo allora si deciderà se potrà proseguire il weekend.

Il centauro dell’Aprilia Racing arriva in Malesia con una frattura composta al radio destro, rimediata cinque giorni fa in una caduta ad alta velocità durante la Sprint Race di Phillip Island, in Australia. Trattandosi di una lesione non scomposta, i medici hanno potuto evitare l’intervento chirurgico, e questo ha reso possibile un recupero tanto rapido quanto rischioso.

Alla base della scelta di rimettersi in sella c’è la classifica. A poche gare dalla fine della stagione, Martín è impegnato in una serrata lotta per il titolo con Marc Márquez, che guida il Mondiale con dieci punti di vantaggio. Lo spagnolo non ne ha fatto mistero ai microfoni della MotoGP: “Se non fossi in lotta per il Campionato, a quest’ora avrei il braccio ingessato“.

Il test, d’altra parte, si annuncia durissimo. Sepang è uno dei tracciati più fisici del calendario, con un clima caldo e umido e frenate violentissime che sollecitano in modo particolare gli arti superiori: una prova severa anche per un pilota in piena forma, figurarsi per chi corre con un radio fratturato.