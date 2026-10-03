Jorge Martin: “La gomma posteriore è calata tanto nel finale. Non mi sembrava di aver toccato il verde…”

Jorge Martin ha chiuso in terza posizione la Sprint del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Dopo aver centrato la pole position, lo spagnolo dell’Aprilia ha dovuto alzare bandiera bianca contro lo strapotere di uno scatenato Marc Marquez, perdendo il primo posto alla staccata di curva 1 e non avendo mai la possibilità di provare un contrattacco.

Martinator ha poi pagato nel finale il crollo della gomma posteriore, resistendo al forcing degli inseguitori ma venendo declassato dal secondo al terzo posto (scivolando dietro alla Honda di Diogo Moreira) per aver superato i limiti della pista all’esterno di curva 10 nel corso dell’ultimo giro. Il madrileno conserva così un margine di 7 punti su Marquez nel Mondiale.

“Ho fatto del mio meglio. Il passo era incredibile dall’inizio, poi dopo 7-8 giri la gomma posteriore è calata tanto sul lato sinistro e negli ultimi due giri non riuscivo neanche ad andare a tutto gas in rettilineo. Nell’ultima tornata ho provato a fare tutto il possibile per mantenere Bastianini dietro di me e ci sono riuscito“, le prime parole a caldo di Martin.

“Non so esattamente dove ho toccato il verde, ero concentrato sul non sforare i track limits e non mi sembrava di averlo fatto, però più tardi vedrò le immagini. Comunque buona Sprint e buoni punti. È un podio per Aprilia a Motegi, sono contento“, aggiunge il campione del mondo MotoGP 2024.