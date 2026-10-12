Jorge Martin e il “caso” della falsa partenza. Cos’è successo a Mandalika e perchè non è stato sanzionato

Jorge Martin chiude il fine settimana del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 senza vittorie sul tracciato di Mandalika, ma di nuovo con la vetta della classifica generale, anche se solamente con una manciata di punti su Marc Marquez. Per il pilota spagnolo si potrebbe parlare di weekend positivo, senza ombra di dubbio ma, per un aspetto decisamente particolare, ora non possiamo non parlare di “sospiro di sollievo”.

No, non stiamo parlando del suo ritorno in vetta alla graduatoria generale, bensì per quanto avvenuto pochi istanti prima del via della gara lunga. Di cosa stiamo parlando? Mentre i piloti aspettavano lo spegnimento dei semafori, per cui già prontissimi con la manopola del gas in mano, il portacolori del team Aprilia si sarebbe mosso, anche se solamente in maniera quasi impercettibile, all’interno della sua casella dello schieramento. Com’è possibile sapere dell’avvenuto e, quindi, della possibile partenza anticipata?

Semplicissimo. Come riporta Motorsport.com, infatti, la moglie di Aleix Espargaró, ha ripreso il momento della partenza al fianco del marito (che non ha preso parte alla gara) esattamente davanti alla piazzola di partenza di “Martinator”. Come si vede nel video, subito diventato virale, lo spagnolo non appare completamente fermo, ma sembra compiere alcuni movimenti fino all’ultimo momento prima del via. Solitamente si tratta di una situazione che porta ad una penalità che può andare fino al doppio long lap penalty.

Per quale motivo Jorge Martin non è stato penalizzato? Andiamo nel dettaglio. Il regolamento recita questo: “Al ritorno sulla griglia di partenza (dopo il giro di ricognizione), i piloti devono posizionarsi con la ruota anteriore della loro moto fino alla linea anteriore e dietro di essa, e tra le linee laterali che delimitano la posizione in griglia, e mantenere il motore acceso. Lo pneumatico anteriore non deve toccare la superficie della pista al di fuori delle linee dipinte”. In poche parole bisogna evitare di superare in modo evidente la linea bianca. Si può toccare, ma non oltrepassare.

Spiegata la questione della linea, rimane quella dei movimenti prima dello spegnimento dei semafori. La normativa parla che: “La moto deve essere ferma nel momento in cui si spengono le luci rosse (del semaforo). Si considera che ci sia ‘jump start’ se la moto si sposta in avanti prima del momento in cui si spengono le luci rosse. Nel caso in cui si verifichi un lieve movimento e un successivo arresto della moto mentre le luci rosse sono accese, gli ufficiali designati saranno gli unici incaricati di giudicare se sia stato ottenuto qualche vantaggio”.

La sensazione è che lo spagnolo si sia mosso fino all’istante in cui è arrivato il via ufficiale. Un modo sicuramente rischioso ma che rientra nel regolamento. Ad ogni modo tutto rimane a discrezione dei commissari e della loro interpretazione. A Mandalika la decisione è stata di non sanzionare Jorge Martin, anche se i tifosi di Marc Marquez, visto il filmato, si sono subito scatenati in una polemica rovente. Rovente come sarà questo finale di stagione, su questo non c’è il minimo dubbio.