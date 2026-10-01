Jorge Martin: “Dovrò trovare qualcosa in più contro Marc Marquez”

Jorge Martin si presenta da leader del Mondiale 2026 di MotoGP a Motegi. In sella all’Aprilia, il pilota spagnolo è chiamato a dare continuità a quanto fatto finora in una stagione particolare, nella quale la sua qualità più importante è stata la costanza.

Sarà interessante capire cosa accadrà sul tracciato giapponese, dove la Ducati di Marc Marquez potrebbe provare ad attaccare e dove anche l’altro alfiere di Noale, Marco Bezzecchi, vorrà essere della partita.

“La moto è cambiata molto rispetto al passato. Sappiamo che non è una pista particolarmente favorevole ad Aprilia, ma sappiamo anche che le condizioni possono cambiare. C’è un nuovo asfalto, abbiamo fatto un buon lavoro sulla moto e siamo sempre lì a battagliare per il podio ogni weekend“, ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa.

“Sicuramente il campionato è molto aperto: dobbiamo cercare di essere costanti. L’Austria è stato un weekend importante. Ci sono piste dove mi sento bene e altre dove faccio più fatica. Sono tanti i piloti che possono dire la loro nella lotta per il campionato. Marc è velocissimo, è un privilegio essere a questo punto della stagione a battagliare con lui“, ha sottolineato Martin.

Il pilota Aprilia ha poi evidenziato il margine che, sul piano della velocità pura, lo separa dai principali rivali: “La velocità è la cosa più importante. Oltre a quella, serve intelligenza per utilizzare al meglio ciò che hai a disposizione. Sono forte, ma mi manca qualcosa in termini di velocità rispetto a Marquez e Bezzecchi. Devo trovare qualcosa in più“.

Infine, Martin ha parlato anche di Ai Ogura e del possibile ruolo che il giapponese avrebbe potuto avere nella corsa al titolo senza l’infortunio: “Senza l’infortunio Ogura sarebbe stato un rivale per il titolo? Sicuramente. Perdere due gare e tornare subito veloce dimostra quanto sia competitivo. Ma ha ancora le sue chance da giocarsi“, ha concluso.