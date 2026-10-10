Jorge Martin: “Devo reagire all’errore, qui siamo più forti”

Un errore ha costretto al quarto posto Jorge Martin in occasione della Sprint Race valida per il GP di Indonesia, diciassettesima tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il celeberrimo tracciato di Mandalika. Un’occasione persa per il pilota Aprilia, il quale ha dovuto fare i conti con un problema alla pressione delle gomme.

Nella fattispecie, lo spagnolo ha dovuto cedere il passo al diretto rivale per il titolo, Marc Marquez, trionfatore davanti ad Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

“Abbiamo perso una bella opportunità per vincere – ha detto Martin – più che altro era già fatta. Stavo mantenendo il distacco, ho provato a gestire le pressioni delle gomme ma ho fatto un errore che mi ha fatto perdere tutto. Ero più veloce, ma tutto è iniziato dalla pressione che mi ha fatto perdere un po’ la concentrazione“.

Il pilota ha poi proseguito: “Volevo stare vicino a Marquez, avevo una buona possibilità per ripassarlo ma quando ho messo la seconda ho perso tutto, dovevo essere quindi cauto per non perdere altri punti. Marquez è sempre forte, io sono focalizzato su andare sempre al massimo, stavo facendo bene. Con il problema ho dovuto lasciarlo passare, potevo gestirla meglio ma ho perso il focus. Dobbiamo reagire perché qui siamo più forti. Punto migliore dove farlo passare senza perdere troppo slancio? Ero vicino, ma alla undici stavo cadendo”.