Jonathan Milan vince il Giglio d’Oro: miglior ciclista italiano dell’anno. Premi per Dati e Finn

Jonathan Milan verrà premiato con il Giglio d’Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Il 26enne friulano si è reso protagonista di una bella annata agonistica, culminata con il successo ai Campionati Italiani e il sigillo nella frazione conclusiva del Giro d’Italia a Roma, senza dimenticarsi di tre affermazioni al Giro di Polonia, tre successi all’UAER Tour, due stoccata all’AlUla Tour e una perla alla Tirreno-Adriatico.

Il velocista della Lidl-Trek ha dettato legge per l’ultima volta lo scorso 19 agosto nella frazione d’apertura del Renewi Tour, da cui si è poi ritirato in seguito a una caduta. Jonathan Milan succede nell’albo d’oro a a Giulio Ciccone. Jonathan Mila fa festa per la prima volta in carriera, entrando nell’albo d’oro in cui campeggia Francesco Moser con nove affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con sei sigilli. La cerimonia di premiazione della 53ma edizione del Giglio d’Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

Tra i premiati ci saranno anche Tommaso Dati (Memorial Gastone Nencini per la rivelazione dell’anno), Luca Guercilena (premio Gino Bartali), Aurelio Andreazzoli (premio Alfredo Martini), Paolo Bettini (riconoscimento nel ricordo di Franco Ballerini) e Lorenzo Finn (miglior giovane, ha vinto Giro d’Italia NextGen e Tour de l’Avenir). Premio “Cultura e Sport” a Giancarlo Brocci (fondatore dell’Eroica), il Giglio Rosa 2026 a Edita Pucinskaite, il Memorial Tommaso Cavorso all’esordiente toscano Diego Della Polla, il Premio alla memoria di Alex Zanardi andrà alla dottoressa Barbara Manni, responsabile marketing e comunicazione della società sportiva Obbiettivo3.