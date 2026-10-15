Jonathan Milan non si accontenta: “Sappiamo di poter fare di più: un punto di partenza”

L’Italia sale sul secondo gradino del podio nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan chiude la finale per l’oro in 3’45”596, cedendo alla Danimarca, capace di imporsi in 3’40”865.

Un divario netto, che non cancella il valore della medaglia conquistata dagli azzurri, arrivati a giocarsi il titolo iridato contro la formazione più forte della specialità. Per il giovane Magagnotti, al suo primo confronto con un palcoscenico di questo livello, il risultato rappresenta soprattutto una base da cui ripartire per avvicinarsi ai campioni danesi.

“Non mi aspettavo di arrivare a giocarmi il primo o il secondo posto – racconta il 19enne azzurro –. Abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile. La Danimarca è stata nettamente più forte, ma questo è un punto da cui ripartire. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto per raggiungere il loro livello“.

Dello stesso avviso Milan, che individua nel podio l’obiettivo centrato dalla squadra, senza nascondere l’ambizione di puntare più in alto. La prestazione di Shanghai offre indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti e conferma le potenzialità di un quartetto nel quale esperienza e gioventù convivono.

“Il podio era il nostro obiettivo e lo abbiamo centrato, anche se si punta sempre al gradino più alto. Sappiamo di poter fare di più e di avere ancora tanto su cui lavorare. Questo secondo posto è un punto di partenza importante“, ha dichiarato.

La medaglia d’argento consegna dunque all’Italia una conferma internazionale e, allo stesso tempo, una nuova sfida. La Danimarca ha dimostrato di avere ancora un margine significativo, ma gli azzurri possono ripartire da una finale mondiale conquistata sul campo, con la consapevolezza di poter crescere ulteriormente e di avere ancora obiettivi ambiziosi da inseguire.