Jonathan Milan da impazzire! Record del mondo nell’inseguimento individuale! Ganna in finale per il bronzo

Era sicuramente una delle gare più attese dall’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Non sono mancate le emozioni: Jonatahan Milan è andato a dominare le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile, centrando il record del mondo della specialità (migliorato quello che già gli apparteneva dai Mondiali di Ballerup del 2024, che era di 3’59″153).

Gara incredibile, a velocità fuori controllo per il friulano, reduce con il quartetto dalla medaglia d’argento. 3’58”850, crono impressionante che ovviamente lo lancia di diritto verso il titolo. A sfidarlo nell’ultimo atto ci sarà il danese Frederik Madsen, l’unico oltre a Milan a scendere oggi sotto il muro dei 4′ in 3:59.979. Da segnalare che il distacco è di oltre un secondo e quindi Milan appare nettamente favorito. Chiaramente andrà tenuto conto anche di come i corridori sapranno gestire il doppio impegno in termini di energie residue.

Non ci sarà purtroppo la sfida tricolore che attendevamo (e sarebbe stata la rivincita della manifestazione iridata francese del 2022). Filippo Ganna infatti, dopo essere stato per lunghi tratti in seconda posizione, scende al terzo posto con il suo 4:00.976 e sarà dunque impegnato nella finalina per il bronzo.

A contendere la medaglia al piemontese un altro danese nell’eterna sfida tra Italia-Danimarca (finale dell’inseguimento a squadre ieri), Rasmus Pedersen (4:01.466). Da segnalare il quinto posto del giovanissimo statunitense Ashlin Barry, campione del mondo su strada tra gli under 23.