John Isner: “La lunga pausa aiuterà Alcaraz nel finale di stagione. Lo spagnolo punta alle ATP Finals”

Il 2026 passerà sicuramente alla storia come l’anno più particolare, fino ad ora, nella carriera di Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse iberico ha potuto infatti osservare diversi mesi di pausa a causa dell’infortunio al polso che lo ha costretto ai box fino al rientro avvenuto agli US Open.

L’ex tennista americano John Isner, nel corso dell’ultima puntata del podcast Nothing Major, si è soffermato sulla lunga pausa osservata dall’ex numero uno del mondo e ha evidenziato come questa possa portargli giovamento in vista della volata finale di un’annata che si concluderà con le ATP Finals di Torino.

Sulla lunga pausa osservata da Alcaraz durante l’infortunio: “Ha potuto approfittare di tutto questo tempo di riposo durante l’infortunio al polso destro ed è relativamente fresco. Probabilmente più fresco di quanto non sarà mai da qui alla fine della sua carriera, con l’avvicinarsi della stagione autunnale indoor”.

Sulle aspettative del fuoriclasse spagnolo per la parte finale dell’annata: “Penso che sia carico al massimo; vuole dimostrare di essere il miglior giocatore del mondo. Sicuramente vuole vincere il Master di Torino. Sarà il favorito, indipendentemente dal suo piazzamento nel tabellone di quel torneo, dato che Sinner non vi parteciperà. Penso che forse voglia dimostrare di essere ancora l’uomo da battere, in vista della stagione 2027”.