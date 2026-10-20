Tennis
Jasmine Paolini torna a muovere la classifica a Ningbo. Oggi non sarebbe testa di serie agli Australian Open
Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del torneo di Ningbo 2026 di tennis: l’azzurra prosegue nella propria risalita nel ranking WTA, dato che i punti dello scorso anno sono scaduti già ad inizio settimana a causa del calendario sfalsato rispetto al 2025.
Nell’ultimo aggiornamento del ranking WTA, rilasciato ieri, lunedì 19 ottobre, la tennista italiana si trovava al numero 35 del mondo: l’azzurra finora ha incamerato 60 punti, mentre lunedì prossimo dovrà scartarne soltanto 1 per far posto al torneo cinese. Paolini al momento guadagna una posizione e si attesta al 34° posto.
In caso di vittoria agli ottavi, inoltre, Paolini si porterebbe a quota 1560, salendo al 33° posto virtuale, mentre con un’eventuale vittoria ai quarti salirebbe a 1647, quota che al momento la farebbe risalire di altre due posizioni, al 31° posto virtuale.
Il balzo si avrebbe in caso di approdo in finale, con il quale l’azzurra diventerebbe virtualmente 28ma a quota 1777, infine con un successo nel torneo l’italiana si isserebbe a 1952, al 23° posto virtuale. Va ricordato che Paolini non avrà altri scarti fino a fine stagione.
RANKING WTA JASMINE PAOLINI
Ranking lunedì 19 ottobre: 1453 punti, 35° posto.
Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 1512 punti, 34° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 1560 punti, 33° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1647 punti, 31° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in finale: 1777 punti, 28° posto virtuale.
Ranking in caso di vittoria in finale: 1952 punti, 23° posto virtuale.