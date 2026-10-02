Jasmine Paolini scivola nel ranking WTA: quante posizioni perde con la sconfitta a Pechino e la nuova classifica

Jasmine Paolini è stata sconfitta dall’ucraina Daria Snigur in occasione del debutto nel torneo WTA 1000 di Pechino: dopo essersi imposti nel primo set ed essere stata in vantaggio nel tie-break della seconda frazione, la tennista italiana è stata rimontata dall’avversaria e ha perso con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-2. La toscana ha dovuto salutare la competizione, dodici mesi dopo essersi spinta fino ai quarti di finale (il 2 ottobre 2025 perse contro la statunitense Amanda Anisimova in tre set).

Dopo essersi distinta in BJK Cup, spingendosi fino alle semifinali insieme alle proprie compagne di squadra, in occasione del rientro agonistico in seguito agli US Open, la 30enne non è riuscita a fare la differenza in terra asiatica e la battuta d’arresto odierna avrà una ripercussione non indifferente sul ranking WTA. Jasmine Paolini non ha potuto difendere i 215 punti raccolti nella passata edizione ed è virtualmente scivolata al 31mo posto nella graduatoria internazionale con 1.528 punti all’attivo.

L’azzurra ha perso undici posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento e ora si è messa nella situazione di poter subire molteplici sorpassi nelle prossime giornate: la lettone Jelena Ostapenko, la greca Maria Sakkari, la spagnola Cristina Bucsa, la cinese Xinyu Wang, la ceca Nikola Bartunkova, l’australiana Kimberly Birrell, la croata Donna Vekic, la russa Ludmilla Samsonova e la stessa Snigur potrebbero mettere la freccia in base ai risultati che conseguiranno a Pechino.