Jasmine Paolini piega Nikola Bartunkova e approda agli ottavi di finale a Wuhan

Jasmine Paolini supera il secondo turno del WTA 1000 di Wuhan al termine di una partita tutt’altro che semplice. Sul cemento cinese la numero 15 del seeding ha battuto in un’ora e 55 minuti la ceca Nikola Bartunkova, n. 29 del ranking, con il punteggio di 7-6 (5), 6-3. Per l’azzurra è un successo prezioso, in una stagione condizionata anche da problemi fisici che le hanno impedito di trovare un rendimento costante.

L’avvio è stato in salita. Bartunkova, vent’anni e reduce dalla semifinale di Pechino, ha impostato un tennis aggressivo, firmando sei ace nell’arco del match. Paolini ha retto l’urto iniziale annullando più palle break e appoggiandosi a una buona percentuale di prime in campo, pari al 70%. Al tie-break è emersa l’esperienza dell’italiana, che ha recuperato lo svantaggio e ha chiuso il parziale per 7 punti a 5.

Rotto l’equilibrio, nel secondo set Paolini è apparsa più lucida e ha preso il comando degli scambi da fondo. La ceca, che a fine partita conterà cinque doppi falli, ha perso regolarità al servizio e ha lasciato l’iniziativa all’avversaria. L’azzurra ne ha approfittato con efficacia, convertendo quattro delle sei palle break create in tutto l’incontro, e ha chiuso sul 6-3.

Agli ottavi di finale Paolini affronterà la britannica Sonay Kartal, che a sorpresa ha sconfitto la svizzera Belinda Bencic (testa di serie n.9).