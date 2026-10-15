Jasmine Paolini non c’è, Sonay Kartal domina e va ai quarti a Wuhan

Jasmine Paolini esce, e fragorosamente, dal WTA 1000 di Wuhan. La toscana subisce un pesantissimo 6-2 6-0 dalla britannica Sonay Kartal, che raggiunge i quarti di finale dopo che già un anno fa, sempre in Cina, ma a Pechino, aveva trovato i primi quarti 1000 in carriera. Adesso per la classe 2001 londinese ci sarà il complicato quarto di finale con l’ucraina Elina Svitolina.

Eppure il primo set non parte proprio con premesse negative, anzi. Kartal deve salvare una palla break, e lo fa con un dritto che resta in campo davvero di poco. Poi, nel terzo game, l’iniziativa la prende Paolini, approfittando di qualche errore di troppo della britannica e regalandosi il 2-1. Poi arriva il controbreak da parte della londinese, che esce bene da un game molto lottato e si prende il 2-2. Da qui in avanti il rendimento di paolini scende, e ad aumentare non di poco sono gli errori gratuiti. Il risultato è che, con rapidità anche abbastanza impressionante, si va direttamente sul 6-2 per Kartal.

Neanche un’uscita dal campo temporanea riesce a rimettere la toscana dentro la partita, e anzi arriva il break a zero già nel secondo game del secondo set. Emblematico l’urlo “Tira dentro ‘sta palla” che emette a inizio terzo gioco, al termine del quale peraltro ha anche una palla break, mancata però con il rovescio. Di qui in avanti la strada si fa quasi del tutto in discesa per Kartal ed è come assistere a due partite diverse: una è quella di qualità della britannica, l’altra è quella che non riesce proprio a svoltare dell’italiana. La combinazione delle due cose forma il 6-2 6-0.

Dura un’ora e 3 minuti la permanenza nel tabellone di singolare di Paolini, che affonda sotto un saldo vincenti-errori gratuiti di 8-24 contro il 14-8 di Kartal, ma a questo punto anche raccontare questo è un po’ al limite del superfluo di un match che non ha davvero storia, con 11 game di fila vinti dalla londinese.