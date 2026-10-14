Jasmine Paolini: “A Wuhan gioco spesso un ottimo tennis, devo gestirmi bene dal punto di vista fisico”

Jasmine Paolini prova a risalire la china dopo i problemi fisici che hanno condizionato negativamente la maggior parte della sua stagione e ritrova un po’ di fiducia raggiungendo gli ottavi di finale al WTA 1000 di Wuhan 2026 grazie a due prestazioni convincenti. Dopo aver battuto al debutto in due set Sara Bejlek, la numero uno d’Italia ha infatti alzato ulteriormente l’asticella imponendosi per 7-6 6-3 sulla rising star ceca Nikola Bartunkova, reduce dalla semifinale a Pechino.

“Torno sempre molto volentieri a Wuhan, qui riesco a giocare spesso un ottimo tennis. Ho avuto la possibilità di vincere due belle partite e farlo davanti ai miei tifosi cinesi è sempre speciale. Spero di riuscire a mantenere questo livello anche nei prossimi incontri“, le prime dichiarazioni a caldo della trentenne toscana al termine dell’incontro odierno.

Agli ottavi Paolini troverà la britannica Sonay Kartal, che ha eliminato contro pronostico la testa di serie svizzera Belinda Bencic: “Sarà una partita molto difficile, la sua palla viaggia parecchio, ma con questo livello di tennis credo di potermi giocare le mie possibilità. Spero anche di continuare a gestirmi bene dal punto di vista fisico. Non l’ho mai affrontata, cercherò di giocarmi fino in fondo le mie carte“.