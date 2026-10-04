Jannik Sinner verso il forfait al Six Kings Slam: l’avviso agli organizzatori

Jannik Sinner ha comunicato che non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, in programma sul cemento della località cinese dal 7 al 18 ottobre. Prosegue l’assenza del numero 1 del mondo, che ha giocato l’ultimo incontro ufficiale lo scorso 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon contro il tedesco Alexander Zverev: il problema fisico al ginocchio sta attanagliando il fuoriclasse altoatesino, ormai fermo da tre mesi e il cui rientro agonistico tarda a materializzarsi.

Il nostro portacolori potrebbe giocare il Six Kings Slam, il torneo di esibizione previsto sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 21 al 24 ottobre: dopo aver vinto le ultime due edizioni della kermesse, che mette in palio un lauto montepremi da sei milioni di dollari per il vincitore, il 25enne potrebbe andare a caccia del tris, ma la sua effettiva presenza in Medio Oriente appare in forte dubbio. A rivelarlo è stato Jose Moron sulle colonne di Punto de Break, nota testata spagnola dedicata al tennis.

Secondo quanto riportato da Punto de Break, Jannik Sinner avrebbe comunicato agli organizzatori del Six Kings Slam che per lui sarà molto difficile partecipare al torneo, al punto da avvertirli di iniziare a lavorare su un possibile piano B, ovvero all’individuazione di un sostituto. Nel corso della prossima settimana, l’azzurro dovrebbe prendere una decisione definitiva e scopriremo se sarà al via dell’evento che sarà trasmesso su Netflix.

Jannik Sinner sarebbe atteso dal quarto di finale contro l’australiano Alex de Minaur, per meritarsi la semifinale contro il serbo Novak Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone è lo spagnolo Carlos Alcaraz ad aspettare in semifinale chi avrà la meglio nella sfida tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. Dopo il Six Kings Slam, Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, ma si deciderà passo dopo passo.