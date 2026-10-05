Jannik Sinner tra allenamenti limitati e palestra: la testimonianza diretta

Da mesi le condizioni fisiche di Jannik Sinner sono al centro dell’attenzione e il riserbo con cui l’altoatesino e il suo team proteggono ogni informazione sul ginocchio contribuisce ad accrescere la curiosità. Il quadro appare più allarmante di settimana in settimana, a causa delle rinunce che il numero uno del mondo ha accumulato nel tempo.

Il riferimento è agli ultimi cinque tornei in calendario, l’ultimo dei quali è il Masters 1000 di Shanghai. Molto si è discusso anche degli allenamenti svolti nel Principato e, su questo fronte, un testimone oculare ha raccontato a OA Sport: “Io sono stato lì 3-4 giorni, una settimana fa, e lui si è allenato sempre, tranne sabato. Tennisticamente è impressionante, però spostamenti non ne ho visti. Poi palestra e massaggi, questo faceva tutti i giorni“.

E ha aggiunto: “Ha giocato tanto a tennis, un paio d’ore, poi faceva palestra e massaggi. Ripeto, con il braccio è impressionante, però spostamenti non ne ho visti“. Secondo chi era presente, dunque, quella routine sarebbe stata dettata dai problemi legati all’infiammazione al ginocchio destro. La testimonianza conferma una condizione fisica non ottimale per il numero uno ATP e lascia pensare che il rientro in campo possa essere ancora lontano.

La ormai nota infiammazione avrebbe infatti spinto il tennista a rivolgersi al Centre Orthopédique Santy di Lione. Qui il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, specialista di fama internazionale in chirurgia ortopedica, gli avrebbe suggerito di proseguire con la terapia conservativa, escludendo l’intervento chirurgico. Un quadro complesso, dunque, che trova ulteriore riscontro in quanto riferito alla nostra testata.