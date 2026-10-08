Jannik Sinner tornerà al One Point Slam? Il n. 1 iscritto con Alcaraz, appuntamento prima degli Australian Open

Un paio di giorni fa, Jannik Sinner aveva comunicato che la sua stagione si è conclusa in anticipo: i problemi al ginocchio destro, che lo hanno attanagliato dopo la vittoria conseguita a Wimbledon lo scorso 12 luglio, gli impediscono di tornare a giocare in vista della parte conclusiva di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino è ai box da tre mesi, ha rinunciato alla trasferta americana (con tanto gli US Open) e agli appuntamenti cinesi, fermandosi poi del tutto per un ciclo di trattamenti.

Nelle prossime settimane, il 25enne perderà lo status di numero 1 del mondo in favore del tedesco Alexander Zverev e si sottoporrà alle dovute cure, con l’obiettivo di tornare in campo nelle prime battute del 2027 e garantirsi una carriera il più lunga possibile. Il mirino è puntato sugli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 17 al 31 gennaio: Jannik Sinner riuscirà a ritrovare la condizione giusta per essere competitivo in terra oceanica?

Prima degli Australian Open si disputerà il One Point Slam, un evento di esibizione a cui partecipano alcuni professionisti selezionati insieme a degli amatori: si giocheranno partite su un solo scambio e sarà la morra cinese a decidere chi servirà. Jannik Sinner risulta tra i partecipanti alla pari dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma mancano ancora tre mesi all’evento e dunque bisognerà attendere i vari sviluppi. Appuntamento il 13 gennaio 2027 a Melbourne, in palio un milione di dollari australiani.