Jannik Sinner rimane il migliore al mondo al servizio! I numeri ATP e le percentuali. E la statistica sotto pressione…

Jannik Sinner ha chiuso con largo anticipo la propria stagione a causa di un problema al ginocchio che non gli ha più permesso di tornare in campo dopo il trionfo conseguito a Wimbledon lo scorso 12 luglio, quando riuscì a difendere il titolo sui sacri prati londinesi. Il fuoriclasse altoatesino ha dovuto rinunciare a tutta la seconda parte di questa annata agonistica e nelle prossime settimane perderà lo status di numero 1 del mondo in favore del tedesco Alexander Zverev.

In primavera, però, il nostro portacolori aveva giocato a livelli sublimi e si era rivelato insuperabile per l’intera concorrenza, vincendo cinque Masters 1000 consecutivi dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Tra il cemento statunitense e la terra rossa europea, il nostro portacolori aveva infilato una striscia di 29 vittorie consecutive, salvo poi perdere contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros.

In attesa di rivederlo in campo, si spera a inizio 2027, Jannik Sinner resta il leader al servizio in base alle statistiche elaborate da ATP sulle ultime 52 settimane di gioco: l’azzurro primeggia con un rating in battuta di 306,8 e ha distanziato il tedesco Alexander Zverev (302,4) e lo statunitense Ben Shelton (299,2).

Entrando più nel dettaglio, il numero 1 del mondo vanta il 65,4% di prime, l’81,2% di punti vinti sulla prima di servizio e il 58,9% sulla seconda. Il teutonico ha una miglior percentuale di prime (71,9%), ma è attardato negli altri due parametri (76,8% e 56,5%). Jannik Sinner ha vinto il 93,8% dei game in cui ha servito, subendo dunque pochissimi break (89,5% per Zverev e 89,9% per Shelton). Altri due dati: 8,9 ace di media a incontro e 1,4 doppi falli di media per partita, a completare il quadro del miglior servitore del circuito mondiale.

Attenzione alla classifica sotto pressione (Under Pressure Rating) che si calcola sommando la percentuale dei punti break convertiti con quelli salvati, la percentuale de3i tie-break vinti e dei set decisivi vinti. Jannik Sinner è secondo con il punteggio di 252,8, alle spalle del francese Arthur Fils (253,4).