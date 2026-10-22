Jannik Sinner può restare numero 1 anche dopo il 1° novembre: le combinazioni per prolungare il primato

Dopo la sconfitta subita in semifinale a Pechino, il tedesco Alexander Zverev aveva lasciato ancora un punto interrogativo sulla partecipazione all’ATP 500 di Vienna: Jannik Sinner è certo di restare numero 1 del mondo almeno fino a domenica 1° novembre, ma a questo punto il suo regno potrebbe anche allungarsi di una o due settimane, in base alle scelte ed ai risultati del tedesco.

Nel ranking ATP ufficiale rilasciato lunedì 16 ottobre Jannik Sinner guida con 10950 punti, mentre il tedesco Alexander Zverev segue con 10070, ma lunedì prossimo verranno già scartati i punti di Vienna 2025: per questo motivo nella classifica live, che ricalca quella che verrà rilasciata la prossima settimana, il divario è di 700 punti, ovvero 10450 a 9750, sempre in favore di Sinner.

Lo scenario, invece, potrebbe cambiare lunedì 2 novembre, ovvero al termine del torneo di Vienna, quando verranno già scartati i punti di Parigi 2026, quindi con quell’aggiornamento Jannik Sinner avrà certamente 9450 punti, mentre Zverev, qualora dovesse disputare il torneo di Vienna, ripartirà in Austria virtualmente da quota 9350: al tedesco serviranno 100 punti, raggiungendo i quarti di finale, per operare il sorpasso.

I due contendenti, dunque, potrebbero ritrovarsi a pari punti, ed in questo caso l’eventualità premierebbe Zverev: nel caso in cui entrambi si trovino a 9450 punti, infatti, il primo criterio per rompere la parità sarebbe quello dei punti conquistati tra ATP Finals, Grand Slam e Masters 1000 obbligatori: Zverev si ritroverebbe a quota 8360, mentre Sinner si fermerebbe a 8350, battuto per soli 10 punti.

In caso contrario, qualora Zverev non dovesse prendere parte al torneo, oppure non dovesse arrivare ai quarti a Vienna, allora Sinner resterà numero 1 almeno fino a domenica 8 novembre: a quel punto per operare il sorpasso il tedesco dovrebbe ottenere 100 punti nel Masters 1000 di Parigi, raggiungendo gli ottavi di finale, portandosi a quel punto in testa al ranking ATP. In caso contrario Sinner sarà numero 1 fino a domenica 15.

La situazione, però, è destinata inevitabilmente a cambiare lunedì 16 novembre, quando il regno di Jannik Sinner è destinato a cessare: con l’aggiornamento in quella data, infatti, verranno scartati i punti delle ATP Finals 2025 e l’azzurro perderà 1500 punti, mentre Zverev ne scarterà soltanto 200, con il ranking ATP che a quel punto andrà a combaciare con la Race to Turin, dove il tedesco è già primo.