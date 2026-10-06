Jannik Sinner perderà il n.1 del mondo: fino a quando sarà in testa al ranking? Le date per il sorpasso di Zverev

Jannik Sinner ha comunicato che la sua stagione si è conclusa in anticipo: i problemi al ginocchio destro, che lo hanno attanagliato dopo la vittoria conseguita a Wimbledon lo scorso 12 luglio, gli impediscono di tornare a giocare in vista della parte conclusiva di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino è ai box da tre mesi, ha rinunciato alla trasferta americana (con tanto gli US Open) e agli appuntamenti cinesi, fermandosi poi del tutto per un ciclo di trattamenti.

Il 25enne perderà il suo status di numero 1 del mondo: al momento svetta in testa al ranking ATP con 11.000 punti ed è inseguito dal tedesco Alexander Zverev (9.720), che lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane. Jannik Sinner scarterà 50 punti per il terzo turno raggiunto dodici mesi al Masters 1000 di Shanghai e poi dovrà scontare tre cambiali pesantissime: 500 punti per il trionfo a Vienna, 1.000 per l’affermazione a Parigi e 1.500 per l’apoteosi da imbattuto alle ATP Finals.

Il nostro portacolori si vedrà privato di 3.050 punti in maniera progressiva nelle prossime settimane e dunque chiuderà l’annata agonistica con all’attivo 7.950 punti. Zverev scarterà 50 punti in Cina, 330 in Austria, 400 in Francia e 200 a Torino: un totale di 980 punti che lo farebbe scivolare a 8.740 punti anche se dovesse sempre collezionare degli zero nei prossimi appuntamenti. Si tratta soltanto di questione di tempo: quando Sinner non sarà più il numero 1 del mondo?

Jannik Sinner sarà in testa al ranking ATP almeno fino a domenica 1° novembre, giorno della finale di Vienna. A seguire, prima o poi, toccherà a Zverev: il tedesco balzerà in testa alla graduatoria, per la prima volta in carriera, o lunedì 2 novembre (se riuscirà a totalizzare 490 punti tra Shanghai e Vienna), o lunedì 9 novembre (dopo il Masters 1000 di Parigi) in avvicinamento alle ATP Finals (15-22 novembre).