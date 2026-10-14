Jannik Sinner n. 2 del mondo, Alcaraz non può superarlo: i punti con 9 tornei e 44 vittorie

Jannik Sinner chiuderà la stagione da numero 2 del mondo, nonostante abbia giocato soltanto nove tornei (di cui sei vinti) e 47 partite (44 successi, 3 sconfitte) nei primi sei mesi e mezzo di questa annata agonistica. Il problema al ginocchio gli ha impedito di tornare in campo dopo il trionfo a Wimbledon, è fermo dallo scorso 12 luglio e non rientrerà prima del 2027, con la speranza che abbia risolto tutti i suoi problemi fisici e possa nuovamente battagliare per i massimi traguardi sportivi.

Il fuoriclasse altoatesino era tornato numero 1 del mondo lo scorso 13 aprile e conserverà questo status almeno fino a domenica 1° novembre, ma è comunque destinato a subire il sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev in vetta al ranking ATP prima che cali il sipario su questa stagione. Di sicuro l’azzurro non potrà essere superato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, dopo che quest’ultimo ha perso al Masters 1000 di Shanghai, e dunque conserverà la piazza d’onore.

Jannik Sinner concluderà il 2026 con all’attivo 7.950, incamerati in questa modalità: 2.000 per l’apoteosi a Wimbledon; 1.000 per ciascuna affermazione nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma; 800 per la semifinale agli Australian Open; 50 per il secondo turno al Roland Garros; 100 per i quarti di finale nel torneo ATP 500 di Doha. Zverev potrà incrementare l’attuale bottino di 8.950 punti tra Shanghai, Vienna, Parigi e ATP Finals, mentre Alcaraz è fermo a 4.600 punti e non potrà più raggiungere Sinner (stiamo parlando di punti della ATP Race, che coincideranno con il ranking dopo l’evento di Torino).