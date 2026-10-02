Jannik Sinner è il miglior servitore al mondo! Le statistiche ATP e il rating: tutti i dati del n.1

Jannik Sinner si è reso protagonista di un’eccellente prima parte di stagione, durante la quale ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Tra il cemento statunitense e la terra rossa europea, il fuoriclasse altoatesino era stato imbattibile e aveva infilato una striscia di 29 vittorie consecutive, presentandosi da favorito indiscusso al Roland Garros. Un problema fisico riscontrato quando era in netto vantaggio contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo è costato l’eliminazione al secondo turno e da quel momento ha giocato soltanto sette partite, ovvero quello che lo hanno proiettato verso la conferma a Wimbledon.

Il numero 1 del mondo non gioca dal 12 luglio, quando si impose sui sacri prati londinesi, a causa di un infortunio al ginocchio. Al momento, la data del rientro agonistico del 25enne è ancora ignota, anche se potrebbe già essere al via del Masters 1000 di Shanghai, che scatterà il prossimo 7 ottobre sul cemento della località cinese. In attesa di rivederlo all’opera, Jannik Sinner resta il leader al servizio in base alle statistiche elaborate da ATP sulle ultime 52 settimane di gioco: l’azzurro primeggia con un rating in battuta di 306,6 e ha distanziato il tedesco Alexander Zverev (300,6) e lo statunitense Ben Shelton (299,4).

Entrando più nel dettaglio, il numero 1 del mondo vanta il 65,5% di prime, l’81,1% di punti vinti sulla prima di servizio e il 58,9% sulla seconda. Il teutonico ha una miglior percentuale di prime (71,4%), ma è attardato negli altri due parametri (76,6% e 56,2%). Jannik Sinner ha vinto il 93,7% dei game in cui ha servito, subendo dunque pochissimi break (89,2% per Zverev e 89,9% per Shelton). Altri due dati: 8,8 ace di media a incontro e 1,4 doppi falli di media per partita, a completare il quadro del miglior servitore del circuito mondiale.

CLASSIFICA SERVE LEADERS ATP

1. Jannik Sinner (Italia) 306,6

2. Alexander Zverev (Germania) 300,6

3. Ben Shelton (USA) 299,4

4. Taylor Fritz (USA) 299,2

5. Hubert Hurkacz (Polonia) 295,8

6. Giovanni Mpetshi Perricard (Franica) 295,7

7. Felix Auger-Aliassime (Canada) 294,2

8. Brandon Nakashima (USA) 289,8

9. Arthur Rinderknech (Francia) 288,9

10. Matteo Berrettini (Italia) 288,2