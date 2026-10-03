Jannik Sinner cerca il sostituto di Cahill: spunta un nome a sorpresa secondo una fonte britannica

La notizia è stata data dal quotidiano britannico The Times, ed è stata rilanciata da Ubitennis: potrebbe essere lo svedese Magnus Norman l’indiziato numero 1 per subentrare all’australiano Darren Cahill nel team di Jannik Sinner.

Le strade dei due dovrebbero dividersi al termine del 2026, e Sinner potrebbe decidere di mantenere il doppio allenatore assieme a Simone Vagnozzi: lo svedese in passato è stato l’allenatore di Stan Wawrinka, quando l’elvetico vinse tre tornei dello Slam tra il 2014 ed il 2016.

Secondo quanto scritto dal quotidiano britannico, inoltre, Norman sarebbe stato una delle alternative più importanti già per il dopo Piatti, ed ora potrebbe andare ad occupare quel posto solo sfiorato in precedenza, potendo godere della stima di Sinner e Cahill.