Jannik Sinner annuncia la stagione finita: “Ho bisogno di trattamenti, devo pensare alla carriera”

La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà l’ultimo incontro disputato in questa stagione da Jannik Sinner. Il fuoriclasse altoatesino non sta giocando da tre mesi a causa di un problema al ginocchio, con il passare delle settimane ha rinunciato prima ai Masters 1000 sul cemento americano, poi agli US Open, dunque alla trasferta in Asia e stamattina ha comunicato la conclusione anticipata della propria annata agonistica.

Il 25enne ha rivelato di avere bisogno di una serie di trattamenti e dunque non potrà tornare a giocare in tempi rapidi, rinunciando così al Six Kings Slam (ricco torneo di esibizione a Riad), al torneo ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi e, soprattutto, alle ATP Finals, previste a Torino nel mese di novembre. Con questo annuncio, il nostro portacolori si spoglia anche dello status di numero 1 del mondo: lo terrà ancora per qualche settimana, prima di subire il sorpasso da parte del tedesco Alexander Zverev nel ranking ATP.

Jannik Sinner ha comunicato attraverso un video pubblicato sui propri profili social, parlando in inglese: “Ciao a tutti, voglio darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita. Gli ultimi due anni, specialmente il finale a Torino, mi hanno dato grandi emozioni, ma quest’anno sarà diverso. Al momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine e darà il massimo per tornare al 100%. Vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto e spero di vedervi presto in campo. Ciao, ciao“.

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